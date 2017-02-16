Многие из нас уверены, что наркомания и проблемы, связанные с ней, - это что-то далекое и касается очень узкой группы лиц. Однако в реальности все иначе. По данным официальной статистики, в Татарстане более 9 тысяч человек состоят на диспансерном учете с диагнозом «наркомания». Большинство из них (77%) - граждане в возрасте от 20 до 39 лет. Люди, которые, казалось бы, в самом расцвете сил, губят себя наркотиками...



Какие этапы лечения и реабилитации проходят наркозависимые? Чем опасны синтетические наркотики? Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

68% больных наркоманией - безработные

За прошлый год заболеваемость всеми наркологическими болезнями - алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией, токсикоманией - снизилась на 18,5% по сравнению с 2015 годом. Что касается наркомании, то здесь отмечаются немного другие тенденции. В 2016 году число татарстанцев, впервые поставленных на диспансерный учет с диагнозом «наркомания», увеличилось на 1,3%. Всего в республике на сегодня состоят на учете 9368 человек. Среди них более 77% - граждане в возрасте от 20 до 39 лет, 22% - в возрасте от 40 до 59 лет. 68% больных наркоманией являются безработными, 31% - рабочие, около 1% - служащие, остальные - учащиеся вузов и сузов.

Кроме того, 82 несовершеннолетних состоят на профилактическом наблюдении в связи с употреблением различных психоактивных веществ. Настораживает и другой факт: среди школьников немалую популярность стали приобретать так называемые синтетические наркотики. В интернете на различных форумах родителей предупреждают, что под видом жвачек в школах распространяют наркотики. Верить этому или нет, каждый решит сам. Но мамам и папам однозначно нужно быть внимательными к своим детям.

- Многое зависит от семейных отношений, - считает заместитель главного врача по медчасти ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ Резеда Хаева. - Если родители организуют для детей культурные мероприятия, если ребята вовлечены в активный образ жизни, занимаются спортом, в зимний период катаются на лыжах, то они не будут проявлять любопытство к употреблению наркотиков и не могут стать зависимыми. Но если у ребенка изменилось отношение к учебе, начались ночные хождения в неизвестной компании и появился сомнительный круг друзей, это должно насторожить родителей. Есть круглосуточные кабинеты наркологического освидетельствования на базе

Республиканского наркодиспансера, куда можно при подозрениях привести своих детей, провести тестирование. Также в аптеках продают тест-системы, позволяющие определить наличие или отсутствие в моче психоактивных веществ.

Синтетические наркотики влияют на психику и интеллект

«Пока побалуюсь, а потом брошу», - нередко именно так мыслят те, кто начинают употреблять ядовитое зелье. Но все наркотики изменяют психику, физическое состояние и жизнь человека. А употребление белой отравы рано или поздно приводит к возникновению зависимости. Стать наркозависимым легко, предупреждают врачи. Есть вещества, которые вызывают зависимость с первой инъекции. Героин - самый тяжелый наркотик, при употреблении которого уже с первой-второй инъекции формируется не только психическая, но и физическая зависимость. Не менее опасны и новомодные синтетические наркотики. Они также приводят к достаточно серьезной психической и физической зависимости.

- Страдают те сферы психической деятельности, которые отвечают за интеллект, общение с окружающими. Потребители новых синтетических наркотиков порой напоминают психически больных. Многие обращающиеся к нам имеют бред преследования, бред физического воздействия, галлюцинации. В случае отравления пациенты абсолютно неадекватны. Они могут представлять опасность для себя и окружающих. Медикам приходится тратить много энергии, сил, чтобы купировать эти психические и физические расстройства, восстановить состояние органов и систем пациента, а затем заниматься реабилитацией и ресоциализацией, - рассказала Резеда Хаева.

Как лечить?

Наркомания - это тяжелое хроническое заболевание. Для лечения наркозависимого одних медикаментов недостаточно. Необходим комплексный подход. За этим выражением скрывается большой труд врачей и родственников. Один из главных этапов - мотивация больного именно на длительный период лечения. Многие наркозависимые предпочитают ограничиваться одним детоксом - снятием явлений интоксикации медикаментозным путем. «Прокапался, а остальное решу сам и больше употреблять не буду», - считают они. На самом деле зависимость гораздо серьезнее. Врачам приходится шаг за шагом объяснять пациентам, что это болезнь, ее нужно лечить и с этим придется и нужно жить.

Сама система оказания помощи наркозависимым включает в себя три этапа.

Первый этап - это выявление потребителей наркотиков и первичная их мотивация. Есть категория больных, которые никогда не обращаются за наркологической помощью. Они проводят детоксикацию, а затем продолжают употреблять наркотики, приобретая дополнительные проблемы в виде ВИЧ-инфекции, гепатитов, судимости. Мотивировать на обращение за медпомощью помогают в том числе и общественные организации. Есть центры, куда без лишних сложностей могут обратиться наркопотребители. Здесь больным оказывают самую разную помощь: от доверительных бесед за чашкой чая до обследования на ВИЧ и восстановления документов.

Второй этап - это непосредственно лечение и медико-социальная реабилитация наркозависимых. Наркологическая помощь в Татарстане оказывается в пяти наркодиспансерах, психоневрологическом диспансере Республиканской психиатрической больницы в Зеленодольске, наркологических кабинетах при ЦРБ. С пациентами работают соцработники, медицинские психологи, наркологи, психиатры. Реабилитационные программы включают в себя элементы Миннесотской программы «12 шагов». Они различаются по содержанию и срокам. Есть краткосрочные программы - до 35 дней, среднесрочные - от 3 до 6 месяцев, долгосрочные - свыше 6 месяцев.

Третий этап - это социальная реабилитация больного, его возвращение к полноценной жизни, помощь с трудоустройством.

В государственных учреждениях все устроено именно так. Однако в интернете представлено множество предложений от частных центров по реабилитации наркозависимых. О том, что творится за их стенами, ходит немало слухов.

- Для проведения медицинской реабилитации все центры должны получить медицинскую лицензию, но таких в Казани единицы, - рассказала Резеда Хаева.

Контроль над реабилитационными центрами осуществляет МВД по РТ. Утвержден даже реестр организаций, оказывающих услуги в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в Татарстане. Данный список опубликован на сайте антинаркотической комиссии. В нем отмечены организации, работающие именно в правовом поле.

Также журналисты поинтересовались, есть ли претензии у медиков государственных центров к коллегам из коммерческих учреждений реабилитации.

- Коллеги - это громко сказано. В этих центрах работают пациенты из числа бывших наркозависимых, которые в настоящее время прекратили употребление наркотиков и организуют мероприятия по различным программам, - добавила специалист.