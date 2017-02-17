Проблема выбора частного детского сада в нынешних условиях волнует многих родителей. Подходить к этому нужно особо тщательно, ведь ребенок будет проводить там почти половину суток да и платить за это придется немало.



Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ советуют родителям не торопиться при выборе для ребенка дошкольного учреждения, досконально изучить все важные моменты.

Особое внимание при выборе частного детского сада следует уделить документам. Первым делом необходимо выяснить, имеется ли у конкретного дошкольного учреждения документ, подтверждающий право на занимаемую площадь. Чтобы не получилось так, что однажды детсад переедет в другое место, куда неудобно будет водить ребенка, и придется искать другой садик.

Индивидуальный предприниматель должен быть поставлен на учет в налоговом органе, Пенсионном фонде, фондах обязательного социального и медицинского страхования. По просьбе родителей индивидуальный предприниматель должен предоставить ОГРН и ИНН.

Детские сады, оказывающие услуги по программе дошкольного или дополнительного образования, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» или СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (если детский сад расположен в помещениях жилого фонда). В случае оказания услуги по дополнительному образованию детей - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Убедиться в наличии санитарно-эпидемиологического заключения можно на поисковом сервере «Реестры Роспотребнадзора и сан.-эпидслужбы России» в Реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Детские сады, оказывающие услуги по питанию детей, должны направить в Управление Роспотребнадзора по РТ уведомление о начале осуществления деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. С реестром уведомлений можно ознакомиться на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по РТ, выбрав баннер «Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности».