С золотом в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) поздравил на прошлой неделе молодых мастеров первый заместитель премьер-министра Татарстана Алексей Песошин.



С 1 по 3 февраля в Татарстане прошел региональный чемпионат рабочих профессий. По его итогам определена сборная республики, которая будет бороться за первенство уже на национальном этапе WorldSkills Russia в Краснодаре в мае этого года. Алексей Песошин встретился с победителями, чтобы поздравить их и обсудить вопросы подготовки к российскому чемпионату.

В рамках регионального чемпионата в Татарстане ребята состязались по 76 компетенциям: кондитерское и поварское дело, сварка, программирование, дизайн и многое другое. В компетенциях WorldSills представлены наиболее востребованные профессии мира. А благодаря практике, которую получают участники в ходе состязаний, ребята становятся одними из самых востребованных профессионалов своего дела. Так, к примеру, студент Кукморского аграрного колледжа Делюс Гарифуллин занял первое место по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Приобретенные навыки очень помогают юноше работать в автосервисе.

- Более тысячи конкурсантов приняли участие в республиканском чемпионате. Это говорит о том, что Татарстан с каждым годом набирает обороты в движении WorldSkills. Надеюсь, большая часть наших татарстанских ребят примет участие во всемирном чемпионате рабочих профессий. Именно наши конкурсанты должны показать лучшие результаты. Ведь Татарстан наряду с более чем 80 субъектами России участвует в развитии движения. Этому способствуют более 60 тысяч конкурсантов и экспертов, - обратился к победителям Алексей Песошин.

На основе всех чемпионатов будет укомплектован состав сборной России. Ее участники представят нашу страну на мировом первенстве в Абу-Даби осенью этого года и чемпионате WorldSkills-2019. Каждый чемпионат открывает новую кандидатуру, которая в зависимости от результатов может попасть в расширенный список сборной. Среди участников расширенной сборной и кандидат из Татарстана Раиль Шарифзянов.

- На региональном чемпионате я представлял компетенцию «Сборщик мебели» - собирал тумбочку. В этом деле важно сделать все идеально: не должно быть пылинок и щелей больше 5 миллиметров. Приятно, что я впервые принимал участие в чемпионате, одержал победу и оказался в списке расширенной сборной России, - отметил студент ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства» Раиль Шарифзянов.

В ходе встречи Алексея Песошина с победителями были подняты вопросы подготовки к последующим соревнованиям. Важно, чтобы мастеров обеспечили необходимым оборудованием и расходными материалами. При этом они должны не отличаться от тех, что будут представлены на российских чемпионатах, и по марке, и по формату, и по модификации.