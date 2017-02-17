После публикации материала «Кому мешают во дворах заброшенные авто» (выпуск №14 от 3.02.17) на сайте газеты началось активное обсуждение темы. Казанцы в комментариях предлагают свое решение проблемы.

Многие читатели «КВ» в описании дворов, в которых зимуют автомобили-снеговики, и на фотографиях к материалу узнали свои придомовые территории. Да, есть в округе водители, которые оставляют машины на всю зиму на площадке. Эти авто покрываются снегом, сужают и без того неширокую проезжую часть и мешают уборке территории. Судя по комментариям, у жителей многоэтажек есть свое решение проблемы.

Один из читателей, подписавшийся Салимзяновым, считает, что снег во дворах нужно убирать не мини-тракторами, а вручную лопатами. Например, если в выходные снег идет, то в понедельник, когда приедет трактор, он уже слежится, и уборка станет затруднительной. Никакой мини-трактор плотный слой снега не сдвинет. Читатель предлагает вернуться к практике, когда за дворниками были закреплены участки дворовых территорий. По его мнению, уборщики сами могут регулировать продолжительность рабочего времени и количество выходных: зимой работать без выходных, а летом и весной больше отдыхать. И поясняет, когда снег свежий, убрать его не стоит больших физических усилий. Беда только в том, что очищать территорию надо постоянно! Скажем, через каждые четыре часа в снегопад надо выходить и работать по полчаса. Зато после работы останется чуть-чуть. А весной и вовсе делать почти нечего будет. Тогда и тракторы будут не нужны. А получается, что летом и весной рабочие УК то палисадники красят, то траву косят, то еще что-то второстепенное делают, а зимой и осенью, когда надо действительно работать, их не видно, сетует Салимзянов.

Кроме того, читатель считает, что уже поздно выступать против автомобилей во дворах. Ведь едва ли не в каждой семье по две машины. Однако такое заявление сильно возмутило других наших читателей, которые тоже решили оставить свои комментарии на сайте. Как пишет Казанец, именно так представился наш следующий активист, машины не должны заполонять двор. А автолюбители не должны прогревать свои моторы под окнами многоэтажек и травить людей ядовитыми выхлопами - все это прямиком идет в квартиры. Машинам, по его словам, самое место на паркингах, а в зеленых зонах должны играть дети.

В комментарии читатель поделился личным опытом: «Снег я убирал в 90-е годы. У нас тогда как раз не было дворника. Работа не из легких, но делал это для своего двора, для своих соседей, не за деньги. И это тогда мне было в радость!

Сейчас знаю дворы, где просто огородили территорию забором, машины паркуются вне дворовой территории. Естественно, снег там убирать никто не мешает. Все цивилизованно».

Его поддерживает и читатель, подписавшийся как Неравнодушный. Машины, по его мнению, не должны препятствовать не только дворникам и уборочной технике, но и скорым, пожарным и газовым службам. Некоторым пациентам задержка медпомощи может стоить жизни! Машины же, которыми пользуются только летом, вообще не должны оставаться во дворах. Их номера Неравнодушный предлагает отправлять сразу в систему «Народный инспектор».

Правильно написано, соглашается с этим следующий комментатор. Проблема такая есть. Надо все эти машины, особенно которые на тротуаре припаркованы, эвакуировать и штрафовать по КоАП их хозяев. А то невозможно с детьми ни пройти, ни проехать на санках, заключил читатель.