Обращаемость за скорой медицинской помощью в Казани на протяжении последних лет остается на высоком уровне. Об этом рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Казани Сергей Басанов, выступая на ежегодном медицинском совете станции.

По его словам, среднее число вызовов в 2016 году составило 1221 вызов в сутки. При этом в сезоны заболеваемости гриппом и ОРВИ их количество достигало и 1,5 тысячи.

На вызовы по неотложной помощи приходится 42 процента от общего числа обращений, на вызовы по поводу внезапных заболеваний и состояний - 30 процентов, на вызовы из-за несчастных случаев - 10 процентов, на вызовы из-за необходимости медицинской эвакуации - 7,5 процента, на вызовы по случаю родов или осложнений беременности - 1,5 процента, передает ИА «Татар-информ».

При этом 9 процентов от общего числа обращений составляют безрезультатные вызовы. К ним относятся ложные вызовы и те случаи, когда бригаде не открыли дверь, неправильно был указан адрес, пациента не оказалось на месте.

Главный врач станции скорой помощи Казани также заметил, что модернизация информационных систем и внедрение мобильного автоматического рабочего места бригады скорой медицинской помощи «ГЛОНАСС+112» позволили повысить качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи. Работа call-центра повысила доступность и оптимизировала прием обращений населения по телефону 103, а также обеспечила интерактивную связь с единой диспетчерской службой 112.