По его словам, среднее число вызовов в 2016 году составило 1221 вызов в сутки. При этом в сезоны заболеваемости гриппом и ОРВИ их количество достигало и 1,5 тысячи.

На вызовы по неотложной помощи приходится 42 процента от общего числа обращений, на вызовы по поводу внезапных заболеваний и состояний - 30 процентов, на вызовы из-за несчастных случаев - 10 процентов, на вызовы из-за необходимости медицинской эвакуации - 7,5 процента, на вызовы по случаю родов или осложнений беременности - 1,5 процента, передает ИА «Татар-информ».

При этом 9 процентов от общего числа обращений составляют безрезультатные вызовы. К ним относятся ложные вызовы и те случаи, когда бригаде не открыли дверь, неправильно был указан адрес, пациента не оказалось на месте.

Главный врач станции скорой помощи Казани также заметил, что модернизация информационных систем и внедрение мобильного автоматического рабочего места бригады скорой медицинской помощи «ГЛОНАСС+112» позволили повысить качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи. Работа call-центра повысила доступность и оптимизировала прием обращений населения по телефону 103, а также обеспечила интерактивную связь с единой диспетчерской службой 112.