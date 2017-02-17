В минувшую субботу казанцы приняли участие во всероссийской массовой акции «Лыжня России». Для любителей лыжного спорта были подготовлены сразу три городские площадки.



Возможность испытать свои силы в лыжных забегах на различные дистанции была у каждого казанца. Для удобства горожан подготовили площадки - на обновленном стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесопарке и в пойме реки Казанки на ул. Гаврилова. На последнюю лыжную трассу вместе с жителями Авиастроительного и Ново-Савиновского районов отправились и корреспонденты «КВ».

- В Татарстане проведение «Лыжни России - 2017» было перенесено на неделю из-за погодных условий. В этом году акция традиционно проходит и на пойме реки Казанки. Это очень удобно для жителей Авиастроительного и Ново-

Савиновского районов, ведь даже в обычные дни здесь всегда много лыжников.

Радует, что многие пришли на соревнования большими группами и семьями, - отметил глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.

Лыжная гонка в Ново-Савиновском районе была еще и приурочена к чемпионату мира по футболу - 2018. Стадион, на котором будут проводиться матчи, расположен в этом районе города, именно поэтому дистанция трассы - 2018 метров, символизирующих год проведения чемпионата. На других площадках казанцы смогли проехаться по лыжне в 3 и 5 километров, а также 2017 метров в честь проведения футбольного Кубка конфедераций - 2017.

В пойме реки Казанки задолго до начала гонок начали подтягиваться спортсмены. Участников видно издалека - их выдает яркая шапка «Лыжня России» и конечно же лыжи. Школьники, студенты, работники предприятий, просто любители лыжных состязаний - всего более 2,5 тыс. человек ждали старта.

Если для одних казанцев соревнования - это повод заняться спортом, то для других - одна из регулярных тренировок.

- На наших шапках написано «Лыжня России - 2014». Вот уже несколько лет подряд мы не пропускаем ни одного такого соревнования. А на протяжении 8 - 10 лет каждые выходные ездим в лес, чтобы покататься на лыжах. Приобщаем к этому и семилетнего сына Рамиса. Сегодня, как обычно, он вместе с нами преодолеет несколько километров, - рассказали перед забегом Ринат и Наталья Закировы.

В то время как собравшиеся удивлялись, как удается 6 - 7-леткам так уверенно кататься на лыжах, на трассу выехал один из самых юных участников забега. Как рассказали его родители, двухлетний малыш встал на лыжи всего в третий раз, в качестве участника всероссийского состязания выступает впервые. Движения он повторяет за мамой и папой и для своего возраста катается неплохо. С трех лет на лыжах и шестилетняя Есения, с легкостью преодолевающая крутые склоны.

- Дважды в неделю на уроках физкультуры мы с учениками выходим кататься на лыжах. На «Лыжню России» попали самые уверенные и самые смелые, чтобы с легкостью преодолеть дистанцию. Ребята катаются в классическом и коньковом стиле, уверена, они покажут хорошие результаты, - объяснила учительница физической культуры школы №60 Авиастроительного района Светлана Семагина.

Держит себя в тонусе и более взрослое поколение. Пенсионеры пришли на «Лыжню России» целыми группами. Так, к примеру, от Союза пенсионеров Авиастроительного района стартовать решили несколько его представительниц.

Особенно выделяется среди всех участников пенсионер Расих Шакиров. Видно, что к забегу он подошел серьезно - на мужчине горнолыжный костюм и даже специальные очки. Как оказалось, Расих абый еще в молодости получил первый разряд по лыжным гонкам, а сейчас активно участвует в различных соревнованиях. Готовится к ним на лыжне в парке Победы несколько раз в неделю.

Абсолютными чемпионами по трем площадкам на различных дистанциях стали Арина Лисина, Илья Куницин, Артем Николаев и Елена Горохова. В VIP-забегах одержали победу заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров РТ - управляющий делами Сергей Коростелев, проректор по учебной работе Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов и директор комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова.