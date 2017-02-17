В Казани завершился шестой этап открытого Кубка Республики Татарстан по молниеносным шахматам.

В турнире, который состоялся в Центральной спортивной детской юношеской шахматной школе олимпийского резерва им. Р.Г.Нежметдинова, приняли участие 68 шахматистов. Среди них было много титулованных мастеров: 2 международных гроссмейстера, 1 международный мастер и 11 мастеров ФИДЕ.

Победителем турнира стал казанский международный гроссмейстер Рамиль Хасангатин. Второе место занял мастер ФИДЕ Виталий Родченков. А третье место и бронзовую медаль завоевал мастер ФИДЕ Максим Самусенко.