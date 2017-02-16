Футболисты казанского «Рубина» уже в третий раз в этом межсезонье отправились в Испанию на сборы - на этот раз в Аликанте, где сейчас занимается и ЦСКА.

20 февраля команда Хави Грасии провела контрольный матч с южно-корейским клубом «Сеннам».

В первом тайме на поле вышел Рыжиков, пару центральных защитников составили Санчес и Самбрано, а впереди к опытному Кареденизу присоединились Ткачук и Канунников, а также Цакташ и Ахметов.

Казанцы имели заметное территориальное преимущество, но навесы Ткачука в чужую штрафную были далеки от совершенства, а Канунников, спрятавшись за защитниками, и вовсе выключил себя из игры.

Так что первый тайм забитых голов не принес, а заодно разочаровал болельщиков - команда из Казани на обострение не шла, предпочитая подолгу катать мяч в середине поля.

В перерыве Грасия встряхнул команду - игра пошла поживее, и на 55-й минуте Канунников после разрезающего паса точно ударил в угол - 1:0. Замены Грасия делал точечные, и одна из них привела ко второму голу - Жемалетдинов пробил на силу, мяч взмыл во вратарской, и Ткачук без помех головой отправил его в сетку - 2:0. Имел возможность отличиться и Карадениз, но не использовал выход один на один с голкипером.