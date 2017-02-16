Животная продукция, которая поступает на рынки города, проверяется в 12 лабораториях и 16 пунктах. Так, за прошлый год в Казани около 37 тонн животной продукции было не допущено к реализации.



За 2016 год лаборатории Казани провели свыше 678 тысяч экспертиз животной продукции, которая поступает на рынки города. В результате было выявлено около 37 тонн некачественного товара: мед и молоко с повышенной кислотностью и мясо нездорового скота. Продукты, отправляющиеся на ярмарки и малые рынки, проверяются мобильными лабораториями. Они за год провели более 39 тысяч экспертиз.

Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник ГБУ «Госветобъединение г. Казани» Тимур Галеев.

Регулярно организовываются круглосуточные посты для недопущения провоза животной продукции, которая не отвечает ветеринарно-санитарным требованиям. Только в одном из таких мероприятий длительностью пять дней было выявлено 76 нарушений. Всего за год ветеринарное законодательство было нарушено 688 раз.