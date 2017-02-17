На канале «ТНВ» готовится к показу новый документальный фильм о Софии Губайдулиной «Быть оракулом». Созданная режиссером и музыкантом Зульфией Асадуллиной и оператором Данилом Филатовым картина должна выйти в эфир в ближайшее время, в марте.

Новый фильм о Софии Губайдулиной не случайно снят в форме монолога. Авторы фильма считают, что раскрытие мощной личности через повествование от первого лица всегда вызывает доверие и поэтому наиболее интересно зрителю.

Главной идеей документальной картины о великом композиторе современности является отражение жизненного кредо Софии Губайдулиной. По мнению Зульфии Асадуллиной, суть этого кредо - «быть воплощением нравственности в очень высокой степени».

Фильм неспроста называется «Быть оракулом»: многие идеи Софии Губайдулиной носят провидческий характер. «Она - одна из тех редких художников, которые в своем творчестве являются проводником высших идей, высших формул, скрытых от постижения в нашей повседневности. Наш фильм рассчитан на широкую аудиторию. Потому что портрет гения - это всегда занимательный ребус. И каждый зритель будет рад попробовать его разгадать», - уверена Зульфия Асадуллина.