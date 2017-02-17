Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате.

На этот раз долги по заработной плате получили сотрудники предприятия г.Казани, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг, и сельхозпредприятия Чистопольского района РТ. В общей сложности перед 42 работниками этих двух предприятий погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 1 042,4 тыс. рублей.

Работа с работодателями, несвоевременно выплачивающими заработную плату, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.