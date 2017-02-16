70 процентов дорог Казани находятся в надлежащем состоянии – с них снег увозится вовремя. Однако во дворах многоэтажек ситуация менее позитивная.

По данным Гидромицентра РТ за прошлую неделю в городе выпала месячная норма осадков. Было вывезено около 70 тонн снега, для чего использовали свыше 650 единиц техники. Однако из-за недостатка дворников и припаркованных во дворах авто очистка придомовых территорий осложняется. Эту тему подняли на Деловом понедельнике в мэрии Казани.

- По состоянию дворов есть нарекания и в общественную приемную. Ситуация находится не на должном уровне. Нужно обходить все территории, работать со старшими по домам и мобилизировать технику. На этой неделе все оставшиеся дворы должны быть очищены. Также в рамках акции «Добрая Казань» нужно помочь частному сектору убрать снег с крыш. В частности, старшему поколению, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.