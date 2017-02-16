В минувшие выходные в Казани прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2017». Лыжники прокатились по трассам стадиона «Локомотив», Горкинско-Ометьевском лесопарке и пойме реки Казанки на ул. Гаврилова.
Проведение мероприятия на нескольких площадках было сделано для удобства горожан. Так, на стадионе «Локомотив» собрались жители Кировского и Московского районов, Горкинско-Ометьевском лесопарке – Советского, Приволжского и Вахитовского, а пойме реки Казанки – Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Самому молодому участнику гонок 5 лет, а возрастному – 91. Об этом сообщили на Деловом понедельники в мэрии Казани.
Loading...