Проведение мероприятия на нескольких площадках было сделано для удобства горожан. Так, на стадионе «Локомотив» собрались жители Кировского и Московского районов, Горкинско-Ометьевском лесопарке – Советского, Приволжского и Вахитовского, а пойме реки Казанки – Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Самому молодому участнику гонок 5 лет, а возрастному – 91. Об этом сообщили на Деловом понедельники в мэрии Казани.