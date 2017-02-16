Продуктовые магазины, точки ремонта обуви, продажи автомобильных товаров и некоторые другие заведения вошли в новую схему размещения нестационарных торговых объектов. Все они теперь будут отвечать ряду требований.

Новую схему размещения нестационарных торговых объектов подготовил Исполком Казани. В нее вошли 883 участка по 16 различным направлениям. Все они должны соответствовать архитектурному облику местности, правилам благоустройства, а также интересам жителей. 553 места уже выставлено на торги. Предприниматели смогут построить на них объекты согласно критериям.

Важно учитывать и внешний облик точки, который будет создан либо по типовому проекту, либо согласованному индивидуальному. Об этом на Деловом совещании в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Иван Кузнецов.