Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей.
21 февраля в ряде домов Кировского и Приволжского районов не будет электричества.
Кировский район
С 8.00 до 17.00 без света останутся жители домов по следующим адресам: ул. Большая, 70, ул. Клары Цеткин, 9, 11, 13, ул. Милицейская, 6, ул. Урицкого, 27, 29, 31/53, ул. Столярова
Приволжский район
С 9.00 до 13.00 света не будет по адресам: ул. Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б, а также в домах частного сектора по улицам: Загородная, Озерная, Оранжерейная, Парниковая, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная, Теньковская, Услонская, сообщается на сайте мэрии Казани.
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