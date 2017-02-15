В столице Урала завершился «финал четырех» Кубка России по баскетболу.

Как-то странно было видеть, что в турнире принимает участие всего лишь одна команда из Единой лиги ВТБ. И та – пермская «Парма» - испытания полуфиналом не выдержала , уступив «Новосибирску».

Правда, в матче за третье место в напряженном матче против симпатичной команды «Темп» из Ревды пермяки все же выиграли – 75:65.

А в главном матче турнира сошлись «Сахалин» и «Новосибирск». Самая восточная команда имела все шансы, чтобы завоевать Кубок, лидируя по ходу всей встречи, но в концовке, допустив четыре потери подряд, «Сахалин» уступил в концовке в отсутствие Подкользина – 69:67.