В очередном матче российской женской баскетбольной премьер-лиги баскетболистки «Казаночки» в Вологде встречались с местной «Чевакатой» и крупно уступили – 62:83 (14:18, 21:18, 15:20, 12:26).
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