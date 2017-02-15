Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» в своем последнем матче регулярного чемпионата КХЛ в Риге уступили на выезде по буллитам местным динамовцам – 2:3.

До зоны плей-офф нижнекамцам не хватило четырех  очков.