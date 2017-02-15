Казанские динамовцы в очередном матче второго этапа чемпионата России ожидаемо проиграли в Хабаровске лидеру чемпионата – хабаровскому клубу «СКА-Нефтяник» - (3:7).

Казанцы первыми открыли счет (Ибрагимов), но затем пропустили аж семь мячей подряд - 1:7. Правда, в концовке первого тайма казанцам удались две дерзкие контратаки и счет несколько сократился – 3:7. Мячи на счету Бойко и Веселова.

Во втором тайме хозяева забили еще четыре безответных мяча – 11:3. Теперь до конца второго этапа чемпионата казанцам осталось провести два домашних матча: 23 февраля – с «Уральским трубником», а 26 февраля – с «Енисеем».