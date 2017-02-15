Свой последний матч регулярного чемпионата нынешнего сезона казанский «Ак Барс» сыграл в Минске и в непростом матче переиграл хозяев, причем в основное время – 4:3 (1:0, 0:1, 3:2).

На 8-й минуте встречи Охтамаа вывел гостей вперед, но в конце второго периода хозяева отыгрались - 1:1. В заключительном периоде сначала Свитов и Варнаков (250-й матч за «Ак Барс») вновь вывели гостей вперед (3:1), но подгоняемые своими болельщиками, хозяева вновь отыгрались – голы Костицына и Петтерссона опять сравняли счет - 3:3.

И все же за две минуты до конца встречи Попов принес победу «Ак Барсу» - 4:3. Также стало известно, что теперь 22 и 24 февраля казанцы на своем льду начинают первый раунд плей-офф Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» в «зеленом дерби» - что ж, это лучше, чем летать в Пекин или Владивосток. Да и интереснее.