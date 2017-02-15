На 8-й минуте встречи Охтамаа вывел гостей вперед,  но в конце второго периода хозяева отыгрались -  1:1. В заключительном периоде сначала Свитов и Варнаков (250-й матч за «Ак Барс») вновь вывели гостей вперед (3:1),  но подгоняемые своими болельщиками, хозяева вновь отыгрались – голы Костицына и Петтерссона опять сравняли счет -  3:3.

И все же за две минуты до конца встречи Попов принес победу «Ак Барсу» - 4:3. Также стало известно,  что теперь 22 и 24 февраля казанцы на своем льду начинают первый раунд плей-офф Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» в «зеленом дерби» - что ж,  это лучше, чем летать в Пекин или Владивосток. Да и интереснее.