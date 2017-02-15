Волейболистки казанского «Динамо» победой в домашнем матче над саратовским «Протоном» завершили регулярный чемпионат России.

Преимущество хозяек было очевидным. Итог - 3:0 (25:16, 25:18, 25:13). Таким образом, регулярный чемпионат волжанки закончили на втором месте. И именно с «Протоном» теперь в матче до трех побед встретятся в четвертьфинале плей-офф.

Теперь динамовки Казани, помимо подготовки к плей-офф российского чемпионата, будут готовиться к ответному матчу Кубка ЕКВ в Боснии 22 февраля против «Бимал Единство». В первой встрече в Казани динамовки уверенно победили – 3:0.