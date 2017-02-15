20 февраля в Казани будет представлен новый коллектив – Большой духовой оркестр.

В состав оркестра входят как студенты консерватории, так и уже опытные профессиональные музыканты. Главный дирижер Евгений Афанасьев.

В программе, посвященной Дню защитника Отечества, прозвучат произведения П. Чайковского, Т. Альбинони, Р. Вагнера, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Ф. Яруллина, Р. Яхина, А. Бестыбаева и В. Халилова.

Идею татарстанских музыкантов организовать профессиональный оркестр поддержал и президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество», руководитель Ансамбля Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов – музыкант направил письмо на имя Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с предложением основать Государственный оркестр духовых инструментов Республики Татарстан. Валерий Михайлович постоянно находился в контакте с казанскими коллегами – последний телефонный разговор состоялся буквально за два дня до его трагической гибели в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года.