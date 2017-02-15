18 февраля казанцы приняли участие во Всероссийской массовой акции «Лыжня России». Для любителей лыжного спорта было подготовлено сразу три городские площадки.

Возможность стать первым среди любителей лыжных гонок и даже профессионалов была в минувшие выходные у каждого казанца. Для удобства горожан было подготовлено несколько площадок проведения «Лыжни России – 2017». Это на обновленном стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, Горкинско-Ометьевском лесопарке и пойме реки Казанки на ул. Гаврилова. Лыжня в Ново-Савиновском районе приурочена «Чемпионату мира по футболу - 2018». Именно поэтому и дистанция ее – 2018 метров. На других площадках казанцы смогли проехаться по лыжне в 3 и 5 километров, а также 2017 метров в честь проведения «Кубка конфедерации - 2017».