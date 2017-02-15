В Казани в ЦСДЮСШШОР им. Р.Г. Нежметдинова прошел очередной чемпионат РТ по классическим шахматам среди ветеранов.

Соревнования прошли по швейцарской системе в 9 туров – в них приняли участие 38 спортсменов из Альметьевска, Бугульмы, Зеленодольска, Кукмора, Набережных Челнов и Казани.

Победителем стал кандидат в мастера спорта из Набережных Челнов Валерий Ахмадеев – 7 очков из 9 возможных. Второе место занял старший тренер-преподаватель ЦСДЮШШОР Евгений Сабаев, отставший от победителя на пол-очка. Он по дополнительным показателям опередил занявшего третье место казанца Сергея Шавгулидзе.