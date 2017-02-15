Продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов в ходе пресс-конференции заявил о том, что у Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» светлое будущее.

Во встрече с журналистами приняли участие номинанты IV Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» Ришат Тухватуллин и Гульдания Хайруллина, а также ведущая церемонии вручения премии Айсылу Хазиева.

По словам Ильфара Каримова, Национальная музыкальная премия в первую очередь отражает мнение радиослушателей. «Худсовет выбирает песни для участия в «Кайнар хит». Затем эти песни идут в эфир, и слушатели голосуют за понравившуюся песню. Та песня, которая набрала наибольшее количество голосов, побеждает в определенной номинации», - рассказал Ильфар Каримов и напомнил, что в этом году премия будет вручаться по 25 номинациям, а ее обладатели получат специальную статуэтку «Алтын йолдыз».

«Думаю, у этой премии светлое будущее: она популярна, у нее есть своя аудитория, свои слушатели. Премия непременно будет продолжаться многие годы и, конечно, будет иметь свою историю», - подчеркнул спикер.

«Участвовать в такой церемонии для меня большая честь. Я очень благодарен своим слушателям за то, что они меня выбрали. Очень рад, что являюсь номинантом этой премии, и надеюсь, что торжественная церемония порадует зрителей», - подчеркнул популярный певец Ришат Тухватуллин во время пресс-конференции.

Напомним, церемония (6+) состоится 25 февраля в КРК «Пирамида» в 18.00.

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