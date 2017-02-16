49 осужденных граждан, отбывающие наказание за правонарушения в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по РТ, и готовящееся к скорому освобождению, получили консультации специалистов центра занятости населения.

Консультации прошли во время выездного мероприятия мобильного офиса Зеленодольского центра занятости населения. Те, кто нуждается в трудоустройстве, не только узнали о том, как им реально устроиться на работу, но и смогли воспользоваться возможностью пройти профтестирование в целях выбора сферы деятельности (профессии), профессионального обучения. Осужденных интересовали сведения о средней заработной плате и востребованных профессиях на рынке труда.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, такие выездные мероприятия стали уже традиционными. Следующая встреча состоится в апреле.