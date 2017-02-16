В Татарстане благодаря работе прокуратуры республики работникам выплачено более 500 млн. рублей задолженности по заработной плате.



В последние годы проблеме задержке заработной платы уделяется особое внимание. В этом направлении активно работают прокуроры районов: готовят доклады, привлекают работодателей к ответственности. Так, по сравнению с прошлым годом долг уменьшился в два раза.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил прокурор РТ Илдус Нафиков.

- Если заработная плата не выплачивается более трех месяцев, то предприятие уже не вылезет из долговой ямы. Нужно сохранять имущество, не накапливать снежный ком и не доводить дело до банкротства. Важно выявлять проблему еще на ранней стадии, - отметил Нафиков.

Прокурор также отметил, что среди 47 тысяч обращений более 3 тысяч имеют именно трудовой характер. Также среди наиболее острых проблем жителей республики – жилищные вопросы и ЖКХ.