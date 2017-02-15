Сегодня в Казани, в Центральной спортивной детской юношеской шахматной школе олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова стартовало первенство Республики Татарстан по международным шашкам среди юношей и девушек до 8, 10, 13 и 16 лет.
В соревнованиях принимают участие более 130 шашистов из Альметьевска, Балтасей, Высокой Горы, Зеленодольска, Нижнекамска, Тетюш, Казани, а также гости из Удмуртской Республики, представляющие Ижевск, Воткинск и Малопургинский район. Завершится чемпионат 19 февраля, именно в этот день будут объявлены имена победителей.
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