В соревнованиях принимают участие более 130 шашистов из Альметьевска, Балтасей, Высокой Горы, Зеленодольска, Нижнекамска, Тетюш, Казани, а также гости из Удмуртской Республики, представляющие Ижевск, Воткинск и Малопургинский район. Завершится чемпионат  19 февраля, именно в этот день будут объявлены имена победителей.