Вчера в Казани завершился чемпионат Республики Татарстан по классическим шахматам среди ветеранов. В турнире, который длился 10 дней, приняли участие 38 шахматистов из Альметьевска, Бугульмы, Зеленодольска, Кукмора, Набережных Челнов и Казани.
Соревнования проходили в Центральной спортивной детской юношеской шахматной школе олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинов. По итогам 9 туров победителем чемпионата стал кандидат в мастера спорта из Набережных Челнов Валерий Ахмадеев, набравший 7 очков из 9 возможных. Второе место у старшего тренера-преподавателя ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова, мастера ФИДЕ Евгения Сабаева, который отстал от победителя на 0,5 очка, а «бронза» - у еще одного казанца Сергея Шавгулидзе.
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