Также во время проведения турнира в Казани будет усилена работа общественного городского транспорта.

Такая информация была озвучена на заседании рабочей группы по подготовке транспортного обеспечения мероприятий Кубка конфедераций 2017 и ЧМ 2018. Во время турнира будут организованы дополнительные автобусные маршруты и установлены дополнительные дорожные знаки.

Также стоит отметить, что проезд в городском транспорте для обладателей билетов на Кубок конфедераций-17 на утвержденных маршрутах будет бесплатным, сообщает пресс-служба исполкома города.