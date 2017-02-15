На этот раз в Татарстанское УФАС России поступило обращение по факту распространения на дисконтных картах рекламы магазинов «ПивВооm», расположенных в г. Набережные Челны.

Поскольку надпись «ПивВооm» предназначена для неопределенного круга лиц и направлена на формирование и подержание интереса к товарам, в том числе реализуемому в указанном магазине пиву, то ее нужно квалифицировать как рекламу.

Согласно действующему законодательству пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, с содержанием этилового спирта более 0,5 % отнесены к алкогольной продукции.

В соответствии с частью 3 статьи 21 № 38-ФЗ реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10 % рекламной площади.

В рассматриваемом же случае реклама на дисконтных картах, распространяемых магазином «ПивВооm», содержит признаки нарушения рекламного законодательства.

Рассмотрение дела назначено на 1 марта 2017 года в 14.30 ч. Заседание Комиссии Татарстанского УФАС России состоится по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55, 2-й этаж, зал заседаний.