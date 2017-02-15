Ребенок был дважды прооперирован.

Сегодня скончался школьник из Нижнекамска, которому выстрелили в глаз из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Напомним, что происшествие случилось 11 февраля в одной из школ Нижнекамска. Один из учеников выстрелил из пневматического пистолета и попал в глаз соседу по парте. Пострадавший был доставлен в ДРКБ. Там было проведено 2 операции, но позже у ребенка произошло осложнение, в результате чего он погиб. Окончательная причина смерти будет устанавливаться судебно-медицинскими экспертами.