Футбол приходит в заснеженную Россию из Европы – в середине февраля возобновились матчи Лиги Европы, где Россия представлена тремя клубами.

Первыми стартовали в 1/16 финал Лиги Европы краснодарцы. «Быки», забив «быстрый гол», благодаря вдохновенной игре в защите, удержали победный счет в матче с «Фенербахче». И если в Стамбуле через две недели подопечные Шалимова сыграют также сплоченно, то выйдут в следующий раунд.

А вот «Ростов», похоже, уже в 1/8 финала. На берегах Дона команда Курбана Бердыева разгромила пражскую «Спарту – 4:0. Отличились Мевля, Полоз, Нобоа и, конечно же, Азмун. Очень продуктивно отыграли Навас и Бухаров.

Питерский «Зенит» был единственным из российских клубов, который играл на выезде в Бельгии, против «Андерлехта». И пропустил «быстрый гол» на 4-й минуте, а до перерыва – еще один, и оба на счету Ачимпонга, полузащитника сборной Ганы, еще два года назад выступавшего в чемпионате Таиланда.

Более голов в этом матче не было, и теперь все решится 23 февраля, когда пройдут ответные матчи.