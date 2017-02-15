Хоккеисты казанского «Ак Барса» после череды обидных поражений наконец-то сумели вырвать непростую победу в Хельсинки у «Йокерита», причем в основное время – 5:4 (1:2, 1:1, 3:1).

Уже в начале встречи благодаря двум голам от американских легионеров «джокеры» вели в счете – 2:0. И все же в концовке первой трети игры Голубев сумел счет размочить – 2:1. Во втором периоде хозяева вновь забили (3:1), но после бросков Батыршина и Токранова счет стал равным – 3:3.

А в третьем периоде Мусин вывел казанцев вперед – 4:3. Сравняли счет хозяева из-за нерасторопности судейской бригады: шайба,попав в шлем Гарипова, отскочила в поле, а затем игрок «Йокерита» грудью занес ее в ворота. И этот «гол» был засчитан – 4:4. И все же «барсы» сумели восстановить справедливость – победную шайбу забил восстановившийся после травмы Азеведо.