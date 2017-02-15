В Московском музее современного искусства, что на Петровке, 25, представлены произведения Анри Руссо, Нико Пиросмани, Павла Леонова, Ивана Генералича, Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой, Роберта Фалька и других классиков наивного искусства XIX - XX веков и русского авангарда начала XX века.

К этому фестивалю была приурочена и выставка современных художников-наивистов «Сотворение мира». Уникальная объединенная экспозиция проходит под символичным и философским названием «Наив… Но».

На выставке, которая продлится до мая, представлено более 300 работ художников из 24 регионов России, а также из Израиля, Швейцарии, Италии, Колумбии, Армении, Украины, Беларуси, Хорватии, Франции, США. Отбор картин был очень серьезный и жесткий. Татарстан на выставке достойно представляют полотна Альфрида Шаймарданова, Виктора Тимофеева, Сергея Максимова и миниатюрные скульптурные работы Рашида Тухватуллина.

Организаторы «Фестнаива» в рамках фестиваля провели международную научную конференцию «Амплитуда колебаний. Наив и ар брют: от классики к современности». Авторитетные искусствоведы, критики, журналисты, художники обсудили проблемы развития наивного искусства. В работе форума приняла участие искусствовед, старший научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ Дина Ахметова.

- Резонанс выставка вызвала очень большой. Ее посетил российский скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Конечно, художникам из провинции сложно пробиться в Москве, поэтому каждая выставка в столице, где можно представить свои работы, - это событие. Участие в таких проектах дает многое - ты не только видишь, как, в каком направлении работают коллеги из разных регионов России и других стран, но и знакомишься с коллекционерами, представителями музеев, престижных художественных галерей, с которыми можно обсудить будущие совместные проекты, - рассказал художник Альфрид Шаймарданов. - На выставку отобрали две мои работы: «И пропоет петух» и «Тише, мыши…» Так получилось, что оба эти персонажа черные - черный петух и черный кот мейн-кун. Когда я впервые увидел живого мейн-куна, был поражен его красотой, его магическим взглядом и сразу решил, что он станет героем одной из моих картин. Заметил, что посетителям выставки кот понравился. Многие девушки фотографировались возле него. Когда спрашивал их, зачем они это делают, отвечали: «На удачу! И чтобы серые мыши и крысы к нам не клеились! Такой грозный красавец - надежный защитник от разных нехороших «грызунов», которые встречаются в жизни!»