Давно хотелось восстановить «кулинарную справедливость». За пределами Татарстана да и в нашей республике не раз приходилось слышать, как татарский пирог зур («большой») бэлиш называют курником. На самом деле это совершенно разные пироги. Предлагаем рецепт вкуснейшего правильного русского пирога - курника.



Ингредиенты

Начинка: куриное филе - 700 г, грибы (шампиньоны или боровики) - 700 г, рис отварной - 2 стакана, яйцо вареное - 5 шт., лук репчатый - 2 шт., масло сливочное - 150 г, соль, перец по вкусу.

Тесто для блинов: яйцо свежее куриное - 3 шт., молоко - 1,5 стакана, мука - ¾ стакана, соль, сода, растительное масло.

Тесто для оболочки пирога: кефир - 1 стакан, масло растительное - 3 - 4 ст. ложки, сода на кончике ножа, соль по вкусу, мука - 2,5 стакана.

Готовим сдобное тесто для оболочки пирога. В миске смешиваем кефир, растительное масло, соль, соду. Подсыпаем муку и вымешиваем. Тесто не должно липнуть к рукам. Заворачиваем в целлофан и убираем в холодильник.

Для блинного теста смешиваем все ингредиенты, взбиваем, выпекаем 5 больших тонких блинов.

Куриное филе мелко режем и слегка обжариваем на растительном масле. То же делаем с грибами и репчатым луком - по отдельности. Вареные яйца натереть на крупной терке. Каждую начинку - грибы, курицу, рис и яйца - кладем в отдельную миску, добавляем в каждую поджаренный лук, соль, перец, растопленное сливочное масло.

Приступаем к сборке пирога. Тесто делим на две части - большую и маленькую. Маленькая после раскатки должна покрыть все дно сковороды и бортики. А большим сочнем будем накрывать пирог.

На смазанную маслом сковороду кладем сдобный сочень, раскатанный до толщины 0,5 см. Смазать растительным маслом и накрыть блином. Сверху разложить рисовую начинку, накрыть вторым блином. Следующая начинка - куриная. Ее также покрываем блином. После грибы и четвертый блин. Сверху яичная начинка и пятый блин.

Остатками раскатанного теста накрываем пирог. Края защипываем. Сверху делаем четыре надреза крест-накрест, защипываем. По форме пирог должен напоминать царскую шапку. Можно украсить курник цветочками и листочками из теста.

Выпекается пирог час в духовке, нагретой до 180 градусов. Когда дно подрумянилось, можно вынимать. Смазать курник сливочным маслом, накрыть салфеткой и дать постоять 20 минут. Нарезать порционными кусками, чтобы каждому попались все слои и сдобная «шубка» пирога.

Приятного аппетита!

