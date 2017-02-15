Около 100 шеф-поваров и рестораторов региона собрались 13 февраля в одном из ресторанов Казани, чтобы за завтраком обсудить проблемы национальной кухни и ее востребованность среди гостей местных ресторанов. Поводом для встречи стала презентация нового масштабного проекта - международного форума для шеф-поваров «Завтрак Шефа», который пройдет 24 - 26 мая в Санкт-Петербурге.



В течение трех месяцев до этого события международная выставочная компания «ПИР Экспо» - организатор завтрака и форума - проводила подобные завтраки по всей стране, знакомясь с участниками и рассказывая о проекте.

Цель проекта «Завтрак Шефа» - стать той площадкой в России, где повара разного уровня смогут общаться друг с другом, делиться опытом, обмениваться идеями, рецептами и технологиями. Во всем мире проходят аналогичные мероприятия, направленные на развитие индустрии: Futuro Identica в Италии, Madrid Fusion в Испании, Mad в Дании, Sauce в Латвии и другие. Первая презентация в рамках проекта прошла 22 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге и стала отправной точкой в серии мероприятий для шеф-поваров по всей России. Финальный завтрак в конце мая в Санкт-Петербурге соберет около 1000 шеф-поваров из России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Там они смогут не просто пообщаться друг с другом, но и обменяться опытом, поучаствовать в практических мастер-классах и получить ту порцию вдохновения, которая сподвигнет их на новые открытия на собственной кухне.

Гастрономическая культура нашей страны очень молодая по сравнению с мировой, и формируют ее именно повара. К тому же в настоящее время молодые мастера ориентируются в мировых тенденциях, у них появляется право голоса и возможность не только самостоятельно выстраивать внутренний образ ресторана, в котором они работают, но и влиять на гастрономический образ России, выводить его на международную арену.

Участники завтрака высказали свои мысли не только о ситуации на ресторанном рынке в регионе, но и поговорили о продуктах, которые, по их мнению, могут стать его гастрономическим брендом. Упоминалась татарская конина как местный продукт, дающий преимущество перед другими регионами. Отмечались и молочные продукты - масло и творог, отдельное внимание уделили национальной выпечке.