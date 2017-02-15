Народный фронт запускает два масштабных проекта, направленных на вовлечение граждан в благоустройство городской среды и формирование дорожной политики в регионах.



На базе Народного фронта создан Центр мониторинга благоустройства городской среды, активисты которого вместе с местными жителями будут отслеживать состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных зон отдыха. В 2017 году в рамках работы приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство городов будет выделено 20 млрд рублей.

В рамках работы центра предусматривается помогать жителям городов в принятии решений по изменению инфраструктуры своих дворов, а также привлекать их к участию в облагораживании дворовых территорий и городских зон отдыха. Будут созданы сборники лучших практик реализации идей горожан и распространены справочные материалы с ответами на самые популярные вопросы в этой сфере.

«Что касается благоустройства городской среды, в частности, парковых зон, скверов, площадей, то в рамках этого направления планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, разъяснять гражданам их права и возможности при взаимодействии с муниципалитетами, создать базу примеров успешного и эффективного взаимодействия горожан друг с другом и с городскими властями, - рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Валерий Фадеев. - Это поможет более активно определять запросы людей и оперативно получать обратную связь».

Эксперты ОНФ рассчитывают, что благодаря работе центра в каждом регионе сформируется актив из неравнодушных граждан и экспертов по благоустройству городских территорий, заработает механизм учета мнения жителей при реализации мероприятий по благоустройству, а главное - поменяется отношение людей к участию в благоустройстве своего двора, улицы и города в целом.

Второй масштабный проект ОНФ - «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» - направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог.

На днях состоялся запуск работы сайта www.dorogi-onf.ru, который представляет собой интерактивную карту убитых дорог. С ее помощью граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые направят в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годах. На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах, а значит, повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.

Координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что проект призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики.

Сайт стал очередным инструментом работы общественников, направленной на обеспечение ремонта дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Активисты Народного фронта с 2014 года занимаются проблемами, связанными с ненадлежащим качеством дорог, в том числе осуществляя общественный контроль за состоянием гарантийных дорог, эффективностью расходования средств, выделяемых на строительство, ремонтом и содержанием дорог, законопроектной деятельностью в области дорожного строительства, а также совершенствованием нормативных требований к строительству дорог, подготовительным и проектным работам.

С помощью мобильного приложения, которое планируется запустить в продолжение работы проекта, можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты (яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта). Информация о поступивших фактах в полуавтоматическом режиме будет оперативно отправляться в дорожные ведомства регионов, сообщает пресс-служба ОНФ.

Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 года.