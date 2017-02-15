В Казани прошла презентация книги народного поэта Татарстана Равиля Файзуллина «Татарстан язучылар берлеге» - «Союз писателей Татарстана». В ней автор собрал значимые события из жизни татарской литературы последнего столетия.

Книга «Татарстан язучылар берлеге» вышла в свет в конце 2016-го, но ее презентация прошла уже в новом, 2017 году. Дата - 15 февраля - выбрана неслучайно. Именно в этот день родился поэт Муса Джалиль. А в бывшем Доме печати, что на улице Баумана, десятки лет назад проводили свои мероприятия советские писатели Татарии. В этом некогда штабе татарской литературы встретились уже современные писатели для презентации книги Равиля Файзуллина.

В книге «Татарстан язучылар берлеге» автор запечатлел историю Союза писателей Татарстана. В ней подробно описывается, как и когда строилась общественная организация, какие проходили съезды. Однако самое главное в ней - личности.

Каждый писатель, по словам Равиля Файзуллина, - это отдельная история, в которой нельзя однозначно поставить точку.

- В книге больше запятых, нежели точек. Наверное, будут те, кто захочет продолжить этот труд. История татарской литературы очень обширна. То, что сделал Равиль Файзуллин, - огромный вклад. Это не просто история Союза писателей, это история татарской литературы. В России много подобных общественных организаций, посещая которые я обязательно буду брать с собой книгу «Татарстан язучылар берлеге». Ведь ею, как и нашей историей, можно и нужно гордиться, - сказал председатель Союза писателей РТ Данил Салихов.

В издании представлено несколько сотен фотографий, некоторые опубликованы впервые. Равиль Файзуллин собирал их едва ли не всю свою жизнь, так же, как и материалы о жизни татарской литературы. Для написания книги автор преимущественно использовал свои и республиканские архивы.

- Я сейчас в таком возрасте, что хочется рассказать молодому поколению то, что знаю сам. Молодежь отлично знает произведения Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, но ведь были и другие писатели. Я с молодости погрузился в литературу. Со студенческих лет начал собирать материалы, снимки. У меня было много друзей-фотографов, которые делились со мной ими. Так и появился мой труд. Я хотел оставить память о том времени, в котором жил сам. О продолжении книги пока говорить рано. Но, думаю, в дальнейшем можно будет сделать отдельный свод деятелей искусства 20-го века, - рассказал автор книги Равиль Файзуллин.