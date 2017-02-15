Широкомасштабный рейд по проверке соблюдения торговыми предприятиями правил продажи алкогольной продукции прошел в Казани.

Провели его сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по г. Казани совместно с участковыми уполномоченными из территориальных отделов полиции города, а также специалистами Госалкогольинспекции по РТ.

Было проверено более 100 торговых объектов. Сотрудники полиции выявили 27 административных правонарушений по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения», ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В результате изъято более 60 литров алкогольной продукции различных наименований.

Так, в одном из баров Вахитовского района полицейские и специалисты Госалкогольинспекции установили факт продажи спиртных напитков без соответствующей лицензии. На владельца заведения был составлен административный материал по ст. 14.1 КоАП РФ.

В торговом павильоне Авиастроительного района сотрудники полиции изъяли 171 флакон спиртосодержащей продукции «двойного назначения». Аналогичный товар был изъят и из магазина в Приволжском районе. Все изъятое направлено на экспертизу. По обоим фактам начато административное производство по ст. 14.2 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Работа по выявлению нарушений правил продажи алкогольной продукции проводится регулярно. В случае выявления нарушений виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Полиция Казани напоминает, что о фактах незаконной реализации спиртосодержащей продукции можно сообщать по телефону 02.