75 лет назад, в тяжелые военные годы, на подступах к Казани завершилось строительство оборонительного противотанкового сооружения - Казанского обвода.

Этой грандиозной оборонительной линии была посвящена научно-практическая конференция, состоявшаяся в Государственном комитете РТ по архивному делу. В ней приняли участие представители Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, историки, краеведы, сотрудники архивов.

С начала Великой Отечественной войны немецкие войска наступали. Остановить армию противника на подступах к Уральскому промышленному региону должен был Казанский обвод, который стал составной частью Волжского оборонительного рубежа. Оборонительные укрепления создавались на территории нескольких современных районов Татарстана. На строительство было мобилизовано около 300 тысяч татарстанцев, в основном это были женщины, студенты, школьники, старики. В тяжелейших условиях - в 30-градусные морозы - они долбили промерзлую землю, рыли окопы, траншеи, противотанковые рвы, сооружали землянки, укрытия, командные пункты, дзоты.

Общая протяженность противотанковых препятствий составила 331 км, в том числе противотанковых рвов - 151 км. Такую грандиозную самоотверженную работу татарстанцы проделали всего за 5 месяцев - с 13 октября 1941-го до 11 февраля 1942 года. Казанский обвод поддерживался в постоянной боевой готовности до тех пор, пока фашистские войска угрожали Поволжскому региону.

- Немецкая армия рвалась на Урал, где были мощные промышленные и природные ресурсы. Это была реальная опасность. Никто не предполагал, что противник будет продвигаться вглубь страны так быстро и стремительно. Поэтому надо было так же стремительно подготовить противотанковое оборонительное сооружение, которое бы преградило путь врагу. Конечно, было много ошибок, трудностей. Но все они были преодолены. Казанский обвод был сдан в рекордные сроки. Это показатель того, что в самые критические моменты люди бросают все свои силы, энергию на защиту Родины, - рассказал академик Академии наук РТ, председатель ТРО РОИА Индус Тагиров.

Как отметила Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова, в проекте, приуроченном к 75-летию строительства Казанского обвода, участвуют не только ученые, краеведы, архивисты, но и молодежь - представители «Молодой гвардии», студенты, школьники. Это очень важно. Сейчас идет сбор и анализ архивных документов, фотографий, воспоминаний живых участников той исторической стройки. Материалы, которые уже собраны и еще будут собираться, лягут в основу книги. Ее планируется издать к 75-летию Великой Победы. Также разрабатывается экскурсионный маршрут по Казанскому обводу.