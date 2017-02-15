В Казани представили мобильное приложение для самостоятельного оформления дорожно-транспортных происшествий. Презентация состоялась на встрече вице-премьера - министра информатизации и связи Татарстана Романа Шайхутдинова с представителями Молодежного правительства республики.

С помощью мобильного приложения «Европротокол» участники дорожного движения могут самостоятельно оформить ДТП. Приложение будет интегрировано с уже имеющейся системой фиксации нарушений ПДД «Народный инспектор», также в нем будет реализована возможность оформления полисов ОСАГО и КАСКО, передает kzn.ru.

По словам Романа Шайхутдинова, проект достоин детального рассмотрения и скорейшей реализации - Министерство информатизации и связи РТ окажет всяческое содействие в этом вопросе.