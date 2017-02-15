Вчера мэр Парижа Анн Идальго, прибывшая в столицу Татарстана с дружественным визитом, в сопровождении мэра Казани Ильсура Метшина посетила крупные спортивные объекты города.

Гостье рассказали о том, как они были задействованы во время проведения Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта и как функционируют сейчас, а также о том, как изменилась столица Татарстана за последние 10 лет.

Одной из целей визита мэра Парижа в столицу республики является знакомство с опытом побед Казани в заявочных мероприятиях крупных международных соревнований. Столица Франции является претендентом на проведение в 2024 году летних Олимпийских игр. Заявку столицы Франции в числе более 50 глав городов поддержал и мэр Казани Ильсур Метшин.

Посещение спортивных объектов Анн Идальго начала с Дворца водных видов спорта. Его директор Альберт Багаутдинов рассказал гостье об объекте, его уникальных особенностях, современных технологиях, которые используются для очистки воды, о том, какие условия созданы для спортсменов, зрителей и представителей СМИ во время проведения соревнований. Директор дворца остановился на теме доступности объекта для жителей Казани и режиме его работы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Первый замруководителя исполкома города Дамир Фаттахов подчеркнул, что чемпионат мира, который прошел в городе в 2015 году, сыграл важную роль в популяризации водных видов спорта среди горожан. Если раньше спросом среди казанцев пользовались в основном секции футбола и хоккея, то теперь в городе существенно увеличилось количество родителей, которые отдают своих детей заниматься водными видами спорта.

Именно в это время в бассейнах проходили тренировки юных пловцов, синхронисток и прыгунов в воду. Анн Идальго особенно впечатлил прыжок хай-дайвера Игоря Семашко, который не только выступает на крупных спортивных соревнованиях, но и занимается тренерской деятельностью. Сам спортсмен посвятил свой прыжок, выполненный из-под сводов дворца, Анн Идальго. «Теперь у вас в Париже есть поклонник!» - отметила гостья, познакомившись позже со спортсменом.

Также мэр Парижа оставила запись в Книге почетных гостей, отметив, что Казань как спортивная столица вдохновляет. Анн Идальго подчеркнула дружественные связи между городами.

Потом гости Казани во главе с мэром Парижа отправились на стадион «Казань-арена».

Замруководителя исполкома по экономическому развитию Иван Кузнецов рассказал Анн Идальго и членам парижской делегации о том, какие изменения произошли в столице Татарстана за последние годы. В частности, познакомил их с демографической ситуацией в городе, социально-экономическими показателями Казани, реформой школьного питания, модернизацией транспортной инфраструктуры, работой, которая ведется по благоустройству городских парков и скверов, такими важными для города проектами, как «3еленый рекорд» и «Цветущая Казань».

Не осталась в стороне и тема спорта - за последние годы в городе появилось, в том числе при поддержке федерального центра, большое количество спортивных объектов, а количество жителей Казани, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, достигло 40,1%. В этом году столица Татарстана примет матчи Кубка конфедераций, а через год - чемпионата мира по футболу.

Гостям показали видеоролики о том, как Казань готовилась и провела такие масштабные спортивные мероприятия, как Универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта, а также о том, как на время последнего турнира стадион «Казань-арена», домашняя площадка футбольного клуба «Рубин», трансформировался в место проведения соревнований по плаванию и синхронному плаванию. Кроме того, при помощи специальных 3Д очков гости смогли посмотреть на Казань с высоты птичьего полета.

Ильсур Метшин отметил, что Казань заслуженно считается спортивной столицей России. Он рассказал гостям о том, как столица Татарстана смогла выиграть право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта. «В Лозанне, куда мы приехали для того, чтобы подать заявку, руководство ФИНА спросило у нас, для чего нам нужен этот чемпионат. Они сказали, что никогда не слышали о Казани. Мы им ответили, что как раз и хотим, чтобы о нашем городе узнали во всем мире», - отметил Ильсур Метшин.

«То, что вы показали и рассказали нам, великолепно!» - отметила мэр Парижа Анн Идальго. Она подчеркнула, ей как мэру было особенно полезно узнать, как используется наследие спортивных мероприятий после их проведения. Казань - яркий пример того, как наладить работу таким образом, чтобы построенные к чемпионатам объекты не простаивали, а были максимально эффективным образом загружены и пользовались спросом среди горожан всех возрастов. То, что казанские ребята открыли для себя новые виды спорта, такие как хай-дайвинг, также стало положительным результатом проведения ЧМ-2015.