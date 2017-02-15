Культурно-досуговый комплекс имени Владимира Ленина, в народе именуемый ДК Ленина, ждет глобальная перезагрузка. Совсем скоро здесь начнутся ремонтно-реставрационные работы.

А пока его директор Наталья Илясова проводит нам экскурсию, рассказывая об истории Дворца культуры авиаторов и творческих планах после грандиозного обновления.

В далеком 1950 году в Соцгороде рядом со входом в парк «Крылья Советов» началась большая стройка. Авиастроители приступили к возведению своего Дворца культуры. Амбиции тогдашнего руководства были настолько высоки, что вместо рядового районного очага культуры построили настоящий дворец, каких на тот момент в Казани, пожалуй, не было.

- Мрамор везли с Урала, из Ленинградской области, дуб - из Карелии, - рассказывает Наталья Петровна. - Настенные фрески писала бригада московских художников, которая ранее оформляла станции столичного метрополитена. Руководство КАПО имени Горбунова хотело, чтобы у заводчан, которые всю войну работали, не щадя себя, было шикарное место отдыха.

Концертный зал на 800 посадочных мест, кинозал, буфет, выставочный зал, большой спортзал, огромное фойе на втором этаже, множество кружков по интересам - все это было предназначено для досуга авиастроителей и их семей. Масштабное строительство велось 10 лет, и долгожданный культурный объект был открыт в августе 1960 года, как раз ко Дню авиастроителей.

С тех пор прошло без малого шесть десятков лет. И, несмотря на то что за эти годы здание ни разу капитально не ремонтировалось, все же сохранились его величие и монументальность. Конечно же, дубовые двери потемнели и потрескались, дубовый паркет рассохся, люстры потускнели, а сиденья в концертном зале скрипят, но сохранился дух той эпохи, былое великолепие впечатляет. И это при полноценной активной жизни ДК.

- Заметьте, все - от люстр до последней паркетной досочки - сохранилось в оригинальном виде, - продолжает экскурсию Наталья Петровна. - И это важно, потому что КДК Ленина признан вновь выявленным объектом культурного наследия и весь его первозданный облик должен быть сохранен. Поэтому все, что находится в его стенах, будет реставрироваться, а не заменяться на новые, современные предметы. Не поверите, мы даже смогли сохранить некоторые оригинальные таблички, к примеру, «Буфет». Так и оставим ее в первозданном виде, как кусочек раритета.

Общая площадь КДК Ленина чуть более 9 тыс. кв. метров. Но полезная всего 3 тысячи. После ремонта и реставрации руководство и сотрудники комплекса готовы совершить масштабную творческую перезагрузку своего детища. Об этих переменах директор может говорить часами.

- Наша задача - увеличить полезную площадь, заполнить по максимуму все четыре этажа разными активностями, - делится планами Наталья Илясова. - Конечно же, каждый культурный центр начинается с гардеробной, но мы хотим нашим посетителям уже с порога дать возможность окунуться в информационное пространство. Здесь можно будет узнать о деятельности КДК, планируется оборудовать коворкинг, мягкий угол для отдыха и ожидания, настольные игры, зону для общения, зону кафе. Есть у нас в планах красивый проект - открытая веранда. Она находится во внутреннем дворике и, увы, в плачевном состоянии. Мы уверены, что после реставрации сможем организовывать там джазовые, литературные вечера, фото- и видеосъемку, а также различные выставки.

Жители Соцгорода не один десяток лет просят вернуть в их любимый ДК кинозал. Их просьбы будут услышаны, и в обновленном культурном комплексе начнет работать современный многофункциональный кинозал.

- Это станет огромной радостью для всего населения, - уверена Наталья Петровна. - Мы планируем кинопоказы для взрослых, мультфильмы для малышей. Здесь будут проводиться различные кинофестивали, такие как «День татарского кино».

Хотим устроить фестиваль клипмейкеров - это сейчас востребовано. И конечно же, будет работать Клуб любителей кино.

Есть планы и по концертному залу. Он сейчас не пустует. Еженедельно здесь проходят различные концерты, встречи, фестивали и торжественные мероприятия. Но в обновленных стенах и атмосфера будет иной.

На третьем этаже планируется организовать общественную читальню, разместить настольные игры, обустроить семейное пространство, где взрослые и дети смогут совместно заняться любимыми увлечениями, укрепить здоровье в спортзале.

Поднимаемся на четвертый этаж. Там, помимо прочего, расположился бальный зал. Даже если стены обшарпаны и оконные проемы обветшали, все равно он великолепен. Он создан для танцевальных вечеров, исторических балов. И несомненно, все это здесь будет проводиться.

Признаться, это всего лишь малая толика запланированного на будущее. Придется набраться терпения и ждать. Пройдет конкурс, в результате выберут подрядную организацию, потом начнутся ремонтно-реставрационные работы. Это будет сложнее и затратнее, чем банальный капитальный ремонт и просто реконструкция. Реставрация здесь подразумевает особое отношение к предметам, их обновление с сохранением оригинального вида. Возможно, работы будут вестись в несколько этапов, как реконструкция парка «Крылья Советов». И это оправданно: слишком велик предстоящий объем работ и очень бережного отношения требует объект. Напомним, согласно распоряжению Кабмина РТ на реконструкцию КДК имени Ленина выделено 349 млн рублей.