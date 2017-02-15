Сотрудники одного из предприятий Казани, работающего в сфере услуг, и сельхозпредприятия Чистопольского района, наконец-то, получили зарплату, выплата которой задерживалась работодателями.

В общей сложности перед 42 работниками этих двух предприятий погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 1 миллион 42 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате. Работа с работодателями, несвоевременно выплачивающими заработную плату, будет продолжена.