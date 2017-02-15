Мужчина хотел выяснить, кто засоряет унитазы.

44-летний мужчина обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Случай произошел в одной из школ Татарстана. Директор (на тот момент) учебного заведения установил в женском туалете видеорегистратор. Камера находилась под раковиной. Одна из сотрудниц школы обнаружила камеру, после чего директор был задержан.

Мужчина объяснил, что камера была установлена для того, чтобы выяснить, кто засоряет школьные унитазы. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд.