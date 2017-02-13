Сейчас это уже добрая традиция, накануне Дня влюбленных великолепный ресторан «Панорама» превращается в роскошный бальный зал, где собираются почти 100 невест в пышных платьях и 100 женихов в элегантных костюмах, чтобы вновь окунуться в атмосферу свадебного торжества.

Такой необыкновенный подарок «Казанская Ривьера» дарит всем своим молодоженам, отметившим свадьбу в одном из залов комплекса.

За год более 300 семейных союзов заключается в «Ривьере». И каждая из свадеб проходит ярко и весело. Вспомнить самый счастливый день своей жизни, как признаются сами молодожены, - для них невероятно приятный подарок, потому и к участию в мероприятии каждая пара готовится ответственно: наряды, макияж, конкурсные выступления. По традиции в программе Бала 3 основных конкурса: «Признание в любви», «Первый свадебный танец» и «Лучшее свадебное фото».

Трогательные признания в любви, танцы и лирические песни, звучавшие на свадьбе, пары исполняют с удивительной искренностью. Самые яркие и активные молодожены как всегда были награждены подарками от «Казанской Ривьеры»: проживание в отеле в номерах люкс, ужин в ресторанах «Каравелла» и «Панорама», ювелирные украшения от LUARA и многое другое. Победителями же в этот вечер стали все, ведь даже само участие в конкурсной программе и возможность еще раз пережить яркие эмоции – бесценный подарок влюбленным.

Почти 1500 пар выбрали «Казанскую Ривьеру» местом проведения свадьбы. 10 оригинальных залов, изысканное меню, выездная регистрация и доступные банкетные предложения – здесь есть все для идеального свадебного торжества. И главное, у каждой свадьбы в «Ривьере» есть счастливое продолжение - Роскошный Венский бал!

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