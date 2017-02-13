Напомним, что погром на кладбище произошел 8 сентября 2016 года. Было повреждено 99 надгробий.
Сегодня на заседании Государственного Совета Татарстана V созыва Ильшат Аминов поинтересовался у министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина, как обстоит дело с расследованием акта вандализма, произошедшего на Ново-Татарском кладбище в Казани. «Следственно-оперативная группа создана, большой объем работы проведен. К сожалению, пока порадовать нечем, работу продолжаем. Преступление остается на контроле», – ответил Артем Хохорин.
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