Хоккеисты ветеранской сборной Татарстана в товарищеском матче против американской команды Philadelphia Flyers проявили характер и переиграли соперника, хотя в составе гостей играли, помимо американцев еще и Александр Семак, Андрей Николишин и Сергей Гимаев.

У хозяев на острие атаки выделялся форвард Рустам Минниханов, голевое чутье которого помогло татарстанцам сравнять счет – 2:2. Несмотря на невысокий рост, Минниханов раз за разом прорывался к воротам соперника через мощную защиту американцев, и его пример вдохновил партнеров.

В итоге казанцы в серии буллитов праздновали победу – 7:6. А филадельфийцы поедут далее «покорять» Россию – у них запланированы еще два матча: в Санкт-Петербурге и Москве.