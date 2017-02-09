Овен

Обращайте внимание на незначительные детали, поскольку, проигнорировав их, вы можете получить еще одну проблему. Не сдерживайте себя в поступках, если они продуманные и заранее спланированные,

при этом не поддавайтесь собственным иллюзиям.

Телец

Не исключено негативное внешнее влияние на вас, с которым вы вскоре успешно справитесь. А чтобы как можно быстрее нейтрализовать его, сведите общение с окружающими к минимуму, не раскрывайтесь перед другими. В семье возможны

приятные события.



Близнецы

На работе возможна двусмысленная ситуация. Лучше не вмешиваться в развитие событий и ничего решительного не предпринимать: все разрешится само собой. Некоторые из вас получат новое выгодное предложение. А вот крутых бизнесменов, увы, ожидает временное затишье в делах.



Рак

Вы снова задумаетесь об изменении образа жизни. Начните с главного - избавьтесь от всего ненужного, вычеркните из памяти людей, отношения с которыми себя изжили, или тех, которые приносят вам душевную боль. Ваша энергия нужна сейчас для другого - самообразования и укрепления здоровья.



Лев

Судьба открывает перед вами новые возможности карьерного роста. Материальное положение улучшится. Общение с людьми будет душевным и полезным. Тем не менее свои чувства держите

под контролем, иначе не исключены эмоциональные конфликты, а новые знакомства принесут разочарование.



Дева

Эта неделя - время раздумий и ожидания. В общении следует быть спокойным и уравновешенным. В спорных случаях следует проявить дипломатичность, ни во что лишний раз не вмешиваясь. Сдержанность ведь порой приносит больше пользы, чем напор и нетерпение.



Весы

В материальном плане возможны изменения - вы получите прибыль от дела, которым занимались недавно. Не исключено, что окружающие выведут вас из равновесия и вам придется корректировать свои планы. Прежние любовные переживания покинут вас и не будут больше тревожить.



Скорпион

Одно из ваших желаний обязательно реализуется на этой неделе. В финансовом плане вы получите то, что давно хотели и над чем целенаправленно работали. Напряженным периодом окажется лишь середина недели. В выходные, не исключено, вы найдете решение запутанных сердечных дел.



Стрелец

Сейчас вы чрезмерно серьезны. Это не всем окружающим придется по душе, даже может вызвать раздражение - некоторые посчитают вас просто заносчивым. Оригинальные мысли, пришедшие вам в голову, потребуют совместных шагов

с вашими прежними коллегами. Главное - не топтаться на месте.



Козерог

Вспомните о своих старых планах - пришло время их реализации. Не отказывайтесь от посторонней помощи. Даже с людьми, с которыми еще недавно находились в конфронтации, найдете общий язык и сможете обо всем договориться. Вполне вероятно радостное семейное событие.



Водолей

Вы находитесь под влиянием своих чувств, а вам сейчас нужна логика. Обязательно примите новое предложение, особенно то, что пришло вам от знакомых людей. Изменения в штатном расписании вас, к счастью, не коснутся, но в этой ситуации лучше никак не проявлять себя.



Рыбы

Если вы искали работу, то на этой неделе найдете несколько подходящих вариантов и сможете завести полезные знакомства. Неприятная ситуация в личной жизни, которая так мучила вас, благополучно разрешится. Дальнейшее развитие получат отношения с новыми родственниками.